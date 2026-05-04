グラビアアイドルの溝端葵(25)が3日、自身のインスタグラムを更新。流木の上で絶妙にバランスを取る姿を公開した。 【写真】ビーチだけじゃない！JK制服姿もまだまだイケる!? 「#溝端葵1st写真集」と添えて、7月発売の写真集撮影時とみられるオフショットを投稿。砂浜の巨大な流木の上で横になり、落ちないようにバランスを取りつつ、体をくねらせながら胸や腰など“出すところは出す”悩ましげな体勢を見せている。「