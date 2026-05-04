Jpn2「第26回名古屋グランプリ」が4日、名古屋競馬場で行われ、松山弘平（36）騎乗の1番人気アウトレンジ（牡6＝大久保）が直線先頭から押し切り、重賞3勝目を挙げた。ゴール前迫った兵庫のオディロンが2着、離れた3着にはJRAのハグが入った。