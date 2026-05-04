元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が1日放送のテレビ朝日「ザワつく！金曜日箱根グルメ＆最強開運3時間スペシャル」（後6・50）で、1999年に神奈川県・箱根で行われた結婚式について明かした。当時、箱根神社で挙式した後、箱根プリンスホテル（現ザ・プリンス箱根芦ノ湖）で午餐会（披露宴）を行った。番組では女優の羽田美智子、お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄との箱根旅の途中で「1999年12月3日にこの建物で披