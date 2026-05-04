ゴールデンウイーク中の3日、県内では長崎市や五島市など広い範囲で停電が発生し、商業施設や交通機関などにも影響がありました。 3日の午後3時1分… 長崎市や五島市など、9つの市と町の最大約26万7000戸で停電が発生しました。 長崎市の「アミュプラザ長崎」ではエスカレーターが停止。 浜町アーケードでは、店舗の照明が消える事態に。 長崎市の「ハピネスアリー