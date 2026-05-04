お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太さんは5月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期に実家で乗っていた“日産ローレル”の年式を問いかけました。【写真】タイムマシーン3号・関、幼少期の実家車！「幼少期にして既にハコ乗りイカついっすねw」関さんは「車に詳しい方にお力貸して欲しくて。子供の時に実家で乗っていた日産のローレル。これの年式がどうしても出てこず、後ろの文字もよく分からなくて。どちら様か詳しい方