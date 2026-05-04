オーストラリアを訪問中の高市総理は、アルバニージー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物の供給網を強化することなどを盛り込んだ経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。【写真を見る】アルバニージー首相の「自撮り」に笑顔で応じる高市総理高市総理豪首相の「自撮り」に笑顔で応じる場面も5月4日、訪問先のオーストラリアで歓迎式典に出席した高市総理。現地の子どもたちと言葉を交わし、アルバニージー首相の「自