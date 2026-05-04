2日、名古屋市中川区にある木造2階建ての住宅で火災が発生しました。現場は住宅密集地。住人の女性から「仏壇から出火した」と119番通報がありました。火は激しい勢いで燃え上がり、白い煙があたり一帯を覆い尽くします。消防車など21台が出動。火は消し止められましたが、10代から90代の男女4人を救急搬送。いずれも意識はあり命に別条はないということです。（「イット！」5月4日放送）