広い範囲で晴れ風が強く、寒暖差に注意【あすの天気】あす（火）は、広く高気圧に覆われて晴れるでしょう。ただ、北日本は等圧線の間隔が狭いため、引き続き風の強い状態が続きそうです。夜にかけて高気圧が東へと移動するため、湿った空気の流れ込む九州南部は夜ごろから雨の降る所がありそうです。【画像を見る】こどもの日は広い範囲で晴れ気温は？【あすの最高・最低気温】あすは、暖かい南風が流れ込みやすい北日本や日本