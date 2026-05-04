広島・佐々木泰内野手のファーム再調整が４日の試合後、決定した。大卒２年目の今季はキャンプ、オープン戦を通じてアピールを続け、開幕４番に座った。４月４日・阪神戦で待望のプロ１号本塁打を放つも、低空飛行が続いていた。同２６日・阪神戦で初のスタメン落ち。この日行われたＤｅＮＡ戦（横浜）では「７番・三塁」でスタメン出場するも４打数無安打に終わり、打率は・１８０まで低下し、七回には失策も記録された。広