顔を下に向け、口を一文字に結ぶ杉平輝幸容疑者（51）。4月8日、大阪・和泉市の集合住宅の一室で、76歳の女性と41歳の長女の遺体が発見された事件。杉平容疑者は1日、元交際相手とみられる長女の村上裕加さん（41）を殺害した疑いで逮捕されました。捜査関係者への取材では裕加さんは事件前、杉平容疑者について「別れたいが、別れてもらえない」と周囲に相談していたといいます。また、裕加さんの知人によりますと事件の10日ほど