【モデルプレス＝2026/05/04】気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが3日に亡くなったことが、4日に所属事務所「オフィスキイワード」の公式サイトで発表された。56歳だった。【写真】吉田ジョージさん、倒れた日インスタに投稿した写真◆吉田ジョージさん、死去 享年56公式サイトでは「弊社所属タレントの吉田ジョージが令和8年5月3日に逝去いたしました 享年56歳でした」と発表。「4月17日東海テレビの番組出演後に倒れ意識不