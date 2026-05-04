◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝４日、栗東トレセンサヴォアフェール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）が、重賞初挑戦で日本ダービーへの“切符”を狙う。デビューからの２戦はダートだったが、初の芝だった若葉Ｓで３着と健闘。発馬がワンテンポ遅れ、その上、道中は終始外を回らされたが、直線では伸びやかな末脚を見せた。上がり３ハロンは３３秒９で、勝ち馬と