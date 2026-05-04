トレンド感のあるミーハーガーリーなワードローブが欲しいコ、集合！今回は、中川紅葉とともに、お仕事でも私服でも活躍する「ポロニットカーディガン」の着回しコーデをご紹介します。コーデに春らしさやガーリームードをプラスできる万能アイテムです♡Item 着回すアイテムはこちら♡ポロニットカーディガン可愛さUPなパステルピンクニット♡お仕事からデイリーまで幅広いシーンで着用できるえりつきニット。イン