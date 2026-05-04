◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」最終日（４日、静岡・富士スピードウェイ＝４・５６３キロ）ＧＴ３００でａｐｒのａｐｒ・ＬＣ５００ｈ・ＧＴ（３１号車、小高一斗、小山美姫、Ｃ・ブルツ組）が３位表彰台をゲットした。女性ドライバーの小山は開幕戦（４月１１〜１２日、岡山）でも女性ドライバーとしては史上３人目。日本人としては全身の全日本ＧＴ選手権時代の１９９