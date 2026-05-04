◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人は、今季初の３連敗を喫した。今季初先発の戸郷は鈴木に先制３ランを許すなど、５回５失点と苦しんだ。打線も泉口が顔に打球が直撃するアクシデントから１３日ぶりに１軍復帰も、好機であと一本が出ず。ゴールデンウィークの９連戦は２勝５敗となり、負け越しが決まった。試合後の阿部監督の一問一応は以下の通り。―戸郷と投球「見ての通りじゃないですかね