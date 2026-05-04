4日午後、愛知県豊橋市で男がアパートの一室に立てこもった事件で、ブラジル国籍の男が現行犯逮捕されました。住居・職業不詳のロドリゲス・ロジェリオ・サイトウ容疑者(37)は4日午後5時半ごろ、豊橋市多米中町のアパートで、警察官にハサミを向けるなどした公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。午後3時15分ごろ、パトロール中の警察官が盗難車に乗っていたサイトウ容疑者に声を掛けたところ、窓か