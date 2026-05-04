「占い師への依存が家族の関係に影を落とすことがあります。追い込まれた人が占い師のところに行き『この人だけが私を救ってくれる』と言いなりになってしまうこともあります。自分の判断に自信が持てず、相手に引きずられてしまう、依存性パーソナリティ障害のような状態になってしまうこともあるのです」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、