思いがこもった手作りの料理。うれしいと感じる人もいれば、他人の手作りは苦手……という人もいるのではないでしょうか。まして「素手で握ったおにぎり」は、衛生面についても個人の価値観や考えがわかれるかもしれません。今回、義父が握ったおにぎりについて、ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。『最近、義父が素手で握ったおにぎりを食べなければならない状況になりました。潔癖症ではないのですが、正直キツかっ