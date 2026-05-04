西地区と東地区の上位2チームに加え、各地区の3位以下のうち、勝率が上位の4チーム、あわせて8チームで争う「チャンピオンシップ」。 トーナメント表をご覧ください。 リーグ26チーム中、1位のヴェルカの準々決勝の相手は、8位の「アルバルク東京」となりました。 リーグ戦ではこれまで6度対戦し、一度も勝てていない相手。 過去に唯一、チャンピオンシップを連覇し