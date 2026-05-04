アイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）が、６月１０日スタートの日本テレビドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（関東ローカル、水曜、２５・０９）に主演することが４日、分かった。現役アイドルがヤンキーという新ジャンルに挑戦する。今作は人気脚本家・オークラ氏によるオリジナル脚本。４人のヤンキーがアイドルに転生し、芸能界の悪意に殴り込む下克上ストーリーだ。物語の中