「巨人−ヤクルト」（４日、東京ドーム）ヤクルトが快勝。１９９７年以来２９年ぶりの両リーグ２０勝一番乗りを果たした。大敗した前夜の悪い流れを断ち切りたい中、“イケヤマジック”がさく裂した。池山監督が打線の組み替えを決断。“サイクル男”の丸山和を２試合ぶりに先発復帰させ、２番に強打者のサンタナを入れた。捕手の定位置にしている３番に鈴木叶を据え、内山を今季初めて４番に入れた。“池山チルドレン”が