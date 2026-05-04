俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「都知事になりた」という発言が炎上している件について言及した。蘭丸は1日放送のフジテレビ「ぽかぽか」にゲスト出演した際「都知事になりたい」と夢を語っていたが「これが死ぬほど炎上している」と報告。多くの誹謗（ひぼう）中傷が寄せられたと言う