2回西武2死一塁、ネビンが左越えに2打席連続の2ランを放つ＝ベルーナドーム西武が19安打10得点で大勝した。一回2死からネビンの2ランなど6連打で4点を先行し、二回もネビンの2打席連発となる3号2ランで加点した。菅井は6回2失点で今季初勝利。ソフトバンクの徐若熙は4回7失点と崩れて3敗目。