声優の明坂聡美が4日、自身のXを更新し、結婚したことを発表した。【写真】ウエディングフォトも公開…結婚を発表した明坂聡美明坂は「私事ではございますが、私 明坂聡美は先日、入籍いたしました」と報告。「エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。嘘みたいな話ではありますが嘘ではありません。本当です」と伝えた。また相手についても「声優でも芸能関係の方でもなく、酒