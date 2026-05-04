「巨人１−５ヤクルト」（４日、東京ドーム）巨人が３連敗。今季初先発となった戸郷が５回６安打５失点と踏ん張れなかった。戸郷は初回に１５１キロを計測するなど、力強い直球でピンチを踏ん張るも、三回だった。１死一、二塁から鈴木叶に真ん中に入ったフォークを捉えられてプロ初本塁打となる３ランを被弾。五回には再び鈴木叶に適時二塁打を浴び、続く内山にも適時打を許した。いずれも９番・並木に安打を許し、中軸に回