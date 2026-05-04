俳優の堺雅人が4月22日に放送されたTBSラジオ『こねくと』(毎週月曜〜木曜14:00〜16:50)にゲスト出演し、長ゼリフの覚え方を明かした。堺雅人○『VIVANT』の長ゼリフ「今回も長いんですよ」番組パートナーであるお笑いトリオ・東京03の飯塚悟志が「堺さんといえば長ゼリフ。どうやって覚えているんですか」と尋ねられると、「僕はお経のように覚えてます」と回答。俳優の中には視覚で覚えるタイプもいるとしつつ、自身は異なるとい