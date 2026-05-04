【モデルプレス＝2026/05/04】人気脚本家・オークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（毎週水曜25時9分〜※関東ローカル／全10回）が6月10日より日本テレビで放送決定。指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー／通称：ノイミー）が主演を務める。【写真】指原プロデュースアイドルメンバー、ドラマ衣装姿で雰囲気ガラリ◆≠ME、連ドラ主演決定