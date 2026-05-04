年収1000万のエリート夫・すぐるから発せられる極論被害妄想は、妻・かすみを気遣わない言動ばかり…。自分が外で仕事を頑張っているんだから、妻には家事育児を完璧にこなしてほしい。俺に文句を言うな！と言わんばかりに、妻の苦言に対しいちいち極論で責め立てるすぐる。しかし、かすみは笑顔の裏で、我慢はもう限界に達しようとしていたのです。>>【まんが】極論被害妄想夫(ウーマンエキサイト編集部)