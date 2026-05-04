21:00 コッハー・オーストリア中銀総裁、中央および東ヨーロッパ（CEE）経済会議出席 21:15 デギンドスECB副総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席 23:00 米耐久財受注（確報値）（3月） 予想N/A前回0.8%（前月比) 予想N/A前回0.9%（輸送除くコア・前月比) 米製造業新規受注（3月） 予想0.4%前回0.0%（前月比) 5日 1:50 ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演