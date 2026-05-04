ドル円１５７．１５近辺、ユーロドル１．１７００近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は157.15近辺、ユーロドルは1.1700近辺での推移。ドル円は再び157円台に乗せている。アジア時間には157.25レベルを高値に、一時155.72レベルまで急落する場面があった。介入や為替レートチェックを想起させる値動きだった。しかし、売りは続かずすぐに156円台後半へと買い戻された。ロンドン時間に入ると原油