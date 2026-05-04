【ファルコンＳ＝レース評価Ａ】本番より１ハロン短いが、右回りのマイルで行われるトライアルよりも同じ左回りであること、レース間隔に余裕があることから有力な前哨戦となった。昨年もこのレース４着のパンジャタワーが３歳マイル王の座を射止めている。レースのラスト３ハロンはいずれも１１秒４。切れる脚を継続的に求められる流れのなか、好位から楽に抜け出したダイヤモンドノットの勝ちっぷりが際立った。１分１９秒８