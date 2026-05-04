４７都道府県の地元民が“本気で誇りたいアスリートＮｏ．１”を選ぶ日本テレビ系特番「県民スポーツ栄誉賞」（午後７時）が、４日、放送された。スタジオゲストで出演した俳優・小泉孝太郎が、地元の神奈川県の１位を予想。横浜高校時代に甲子園大会の決勝でノーヒットノーランを記録したほか、プロ野球でも活躍した松坂大輔を挙げた。そして、小泉は「小、中、高と横浜の学校で野球をやらせてもらっていて、松坂さんの情報