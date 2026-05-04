◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）ソフトバンクは先発の徐若熙（シュー・ルオシー）が初回から４点を奪われると、４回を１４安打１四球の７失点で３敗目。再調整を経て中１６日の１軍復帰登板で結果を残せなかった。２番手の伊藤優輔らリリーフ陣も打ち込まれ、被安打１９はチームの今季ワーストで１０失点となった。打線はここ９試合でソロ本塁打の１安打のみの不調の山川穂高を今季初めてスタ