◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が、次戦も１軍登板することが決まった。試合後、阿部監督は次戦も１軍登板かと問われた際に「そうですね。投げてもらわないと困りますんで」と話した。右腕は、オープン戦から結果を残せず、開幕を２軍で迎えた。２軍ではフォーム改良に取り組み、この日が今季１軍初先発。初回から１５１キロを計時し復活の兆しを見せたが、０―０の３回に安