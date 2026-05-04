スペースXは日本時間2026年5月3日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、韓国の地球観測衛星「CAS500-2（次世代中型衛星2号）」を含む合計45機の衛星を、それぞれ所定の軌道へ投入しました。打ち上げでは軌道上の物体との接近リスクを考慮して1分間ホールドされましたが、その後は予定通りミッションが進行しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9（