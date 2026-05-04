『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『私は悪魔だ』NYの駅で切りつけ警官隊と緊迫のやりとり」についてお伝えします。◇◇◇アメリカ・ニューヨークの中心部にある地下鉄の駅のホームで先月11日、ニューヨーク市警の警察官のボディーカメラがとらえたのは、なたのような長い刃物を持った男です。警察官「刃物をおろせ！刃物をおろせ！刃物をおろせ！」警察の必死の呼びかけを無視し、近づいてきます。そ