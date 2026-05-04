きょう午後、新潟県妙高市にある高速道路のパーキングエリアで20台以上の車の窓ガラスが割れました。強風が原因とみられています。ガラスが割れる被害が相次いだのは、新潟県妙高市の上信越道・新井パーキングエリアです。警察によりますと、きょう午後3時すぎ、「駐車中の車の窓ガラスに物が当たって割れた」と110番通報がありました。NEXCO東日本によりますと、20台以上の車が被害に遭い、2人が軽いけがをしたということです。長