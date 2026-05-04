こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 3137」。ポンプ座の方向、地球から約5300万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 3137」（Credit: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker and the PHANGS-HST Team）】NGC 3137は地球に対して大きく傾いた角度で見えています。緩やかに広がる羽毛のような渦巻構造が広がる円盤部には、青く輝く若い星々が集まった星団や、誕生したばかりの星を包む