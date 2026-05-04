◇パ・リーグソフトバンク2―10西武（2026年5月4日ベルーナD）ソフトバンクの徐若熙投手（25）が球団25年ぶりの14被安打を記録する大炎上で、4回KO。2戦連続の7失点で今季4敗目を喫した。 「チームに迷惑をかけてしまった。本当に申し訳ないです」初回、移籍後最速の156キロをマークするなど簡単に2死を取ったが、渡部に中前打を浴びるとネビンに先制2ランを被弾。2死からの6連打で計4点を失った。さらに2回にもネビン