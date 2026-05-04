【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 1−2 名古屋グランパス（5月3日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）【映像】まさかの空振りの瞬間V・ファーレン長崎のDFエドゥアルドが痛恨のミスから失点を喫した。負傷者の影響でポジション変更直後の失点だったこともあり、ファンからは擁護の声も上がっている。長崎は5月3日、明治安田J1百年構想リーグの第14節で名古屋グランパスと敵地で対戦。エドゥアルドは3センタ