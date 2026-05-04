マンチェスター・ユナイテッドに所属するブラジル代表FWマテウス・クーニャが、現在は暫定監督としてチームを率いるマイケル・キャリック氏の“続投”を希望した。イギリスメディア『スカイスポーツ』が3日、同選手のコメントを伝えている。プレミアリーグ第35節が3日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは本拠地『オールド・トラフォード』でリヴァプールと対戦。試合は序盤の6分、クーニャが自らが放ったシュートのこぼ