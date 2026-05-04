ビジャレアルは4日、マルセリーノ・ガルシア・トラル監督が今シーズン限りで退任することを発表した。現在60歳のマルセリーノ監督は、2013年から2016年までビジャレアルで第1期政権を築き、当時は2部からの1部昇格、2015−16シーズンにはUEFAヨーロッパリーグ準決勝進出にも貢献した。2023年に7シーズンぶりの復帰を果たすと、今季も安定した戦いを見せ、すでに来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ出場権を獲得している。