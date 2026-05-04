【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ≠MEが主演を務め、オークラが脚本を手掛けるオリジナルドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』が、6月10日より日本テレビにて放送開始することが発表された。 ■アイドルに転生した伝説のスケバンを演じるのは、冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子の4名！ 脚本を手掛けるオークラは、バナナマンや東京03の単独公演に初