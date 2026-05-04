4日「みどりの日」は、県内も広い範囲で晴れました。 こどもの日の5日も晴れて、日中は前日より気温が上がり、南部では22℃の見込みです。 ただ 最低気温が12℃と、前日より低くなりそうです。 薄手のジャケットやカーディガンで調節すると良いでしょう。 ▼5日の天気 ▼5日の気温 ▼5日のPM2.5予想 ▼5日の紫外線情報 ▼10日間の天気