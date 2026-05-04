2026年5月4日、韓国メディア・エコノミストは、韓国の輸出が半導体好況に支えられ過去最高水準を記録し、日本を上回る勢いを見せていると報じた。記事によると、韓国産業通商資源部の発表で、4月の輸出額は前年同月に比べて48％増の858億9000万ドル（約13兆4000億円）となり、2カ月連続で800億ドル（約12兆5000億円）を突破した。3月と4月はいずれも過去最高を記録し、年初からの累計輸出額も前年同期比で40％以上増加するなど、異