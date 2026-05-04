タレントの指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ、≠MEが4日、グループ初となるアリーナツアーをスタートさせた。6月10日から日本テレビで連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（深夜1・09）で主演することが発表され、会場は割れんばかりの大歓声に包まれた。今ツアーのタイトル曲「喝采パレード」の初披露で幕を開けた。鮮やかなピンク一色のポップな新衣装を身にまとい、ボ