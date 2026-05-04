巨人戦に先発したヤクルト・奥川＝東京ドームヤクルトが両リーグ一番乗りで20勝到達。奥川が6回を1失点にまとめて今季初勝利を挙げた。三回に鈴木叶のプロ初本塁打の3ランで先制し、五回は鈴木叶、内山の連打で2点を追加。巨人は今季初登板の戸郷が崩れ、初の3連敗。