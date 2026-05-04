日本テレビは6月10日から新連続ドラマ「「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（水曜深夜1・09）の放送を開始すると4日、発表した。主演を務めるのはタレント・指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」の冨田菜々風、櫻井もも、鈴木瞳美、蟹沢萌子ら。4人はアイドルに転生し奮闘するヤンキー役に挑戦する。脚本を手掛けるのは、お笑いコンビ「バナナマン」