大阪を拠点に活動するOSK日本歌劇団が4日、公式サイトを更新。2027年2月の主催公演をもって、娘役トップスター「千咲えみ」が退団すると発表した。【写真】トップスター＆トップ娘役そろう！千咲えみ、楊琳、舞美りらら出演者たち公式サイトでは「来年2月の主催公演をもって、娘役トップスター「千咲えみ」が退団することとなりましたので、ここにお知らせいたします」と報告。「千咲えみは2013年の創立90周年記念公演『レビュ