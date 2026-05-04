新日本プロレス４日の福岡国際センター大会で行われたＩＷＧＰジュニアタッグ選手権は、挑戦者のエル・デスペラード、ミスティコ組がロビー・イーグルス（３６）、藤田晃生（２３）組を撃破し第８３代王者に輝いた。前日３日福岡大会での挑戦表明が実って急きょ決定した王座戦。一進一退の攻防から孤立したデスペラードが合体技スイートバスターを浴びて窮地に陥ったものの、インターセプターにはいかせない。ミスティコがイー